شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقنيات تناسب ديكور منزلك بمعرض IFA برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تلعب التكنولوجيا ووسائل الاتصال المختلفة دورا كبيرا فى تسهيل حياة البشر وتوصيلهم ببعض أينما ذهبوا ومهما كانت المسافة، وسط تطور كبير تقوده شركات عملاقة تنفق أمولا ضخمة على البحث والتطوير تتخطى بلايين الدولارات،و ظهرت تقنيات مذهلة لم يمكن أن يتصورها الانسان منذ عشرة سنوات.

ولم يعد التطور فقط فى الآلة أو البرمجيات ولكن تخطى ذلك بكثير ليضيف "اللايف ستايل"، إذ بدأت الشركات الكبرى بالإهتمام أيضا بتطوير تقنيات فاخرة تلائم ديكور المنزل وتناسب نمط حياة وذلك فى إطار المزج بين الأساس والأجهزة المنزلية.

وفى معرض IFA برلين 2019 تم الكشف عن مجموعة من التقنيات الجديدة للمنازل تناسب روح العصر ونمط حياة الكثيرين من المستهلكين، وتمزج بين الرفاهية واحتياجات المستهلك، إذ لا يتوقف التطور التكنولوجى بالعالم.

وعرضت شركة سامسونج الكترونيكس الكورية والتى تنفق نحو 22 مليار دولار على البحث والتطوير، فى جناحها الضخم بالمعرض العالمى مجموعة من الأجهزة المنزلية والتى تلائم الأساس المنزلى، ثلاجات BESPOKE الجديد حيث تم تصميمها باب واحد إلى أنواع أخرى مصممة بالأبواب الأربعة، إضافة إلى عرض فرن الطبخ ثنائى الطهى الجديد متعدد الوظائف.





ويتميز الفرن بتصميم عصرى يوفر مرونة فائقة مع قدرات طهى متعددة، حيث يأتى الفرن بمحاذاة عمودية ويتضمن أسطحاً مزخرفة بواجهة جديدة، وبفضل ميز Dual Cook Steam ، يمكن لربات البيوت الطهى باستخدام التحميل الحرارى فى مقصورة والطهى بالبخار فى مقصورة أخرى.





وساهمت ابتكارات سامسونج فى مجال أجهزة الطبخ، بإحداث تغييرات ملحوظة فى حياتنا، وذلك عبر تقليل إنتاج معدل النفايات التى يتم إنتاجها حالياً فى المنزل، حيث تتعاون الشركة مع Whisk ، مطور أنظمة الأطعمة الذكية، ويوفر التعاون تجربة طهى أكثر متعة مع تعزيز المسئولية البيئية لجميع أفراد العائلة.

Advertisements

ويعتبر جهاز AirDresser، الذى يشبه خزانة الملابس أو المرآة العمودية، مكاناً مثالياً لجعل الملابس أكثر انتعاشاً، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت سامسونج جهازAir Purifier AX9500، وهو أول جهاز لتنقية الهواء ™ فى العالم، يضمن التصميم المعيارى لهذا الجهاز، تناسبه فى مجموعة متنوعة من المنازل، وهو يعمل بواسطة نظام فلترة ثلاثى الطبقات، على تقليل الغازات الضارة والغبار والمواد المثيرة للحساسية فى المنزل.

وبفضل مكنسة POWERstick Jet اللاسلكية الجديدة، فهى تحتوى على قدرة شفط رائدة تبلغ 200 واط، مع نظام HEPA Firtlation ذو الطبقات الخمس وعمر البطارية الذى يدوم لمدة ساعة، ويمكن لهذه المكنسة التقاط 99.999% من جزيئات الغبار والمواد المثيرة للحساسية، ما يمنعها من العودة إلى البيئة المنزلية بفضل العادم الفراغي.

كما أعلنت سامسونج عن تعزيز تكنولوجيا QLED 8K بطرح خط كامل من شاشات التليفزيون QLED 8K، وتوسيع محفظة الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس من سامسونج عبر إطلاق الهاتفين الجديدينGalaxy A90 5G وGalaxy Fold 5، فضلا عن شاشات جديدة من نوعية FRAME TV.



