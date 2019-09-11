«غرفة الشارقة» تفتح باب التسجيل بمؤتمر الموارد البشرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن فتح باب التسجيل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ في ﻣﺠﺎل التدريب واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻮظيف واﻻﺳﺘﺸﺎرات الإدارية في دول مجلس اﻟﺘﻌﺎون الخليجي، للمشاركة في المؤتمر السادس للموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي»، الذي سيستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 14-15 أكتوبر المقبل، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويعد المؤتمر الملتقى الأكبر من نوعه للقطاع الخاص في المنطقة الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية ومنظمة العمل العربية، وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء وﺑﺤﻀﻮر ممثلين عن اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت والدوائر واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆون ﺗﻨﻤﻴﺔ وتطوير اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ دول المجلس.

وأكدت مريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في غرفة الشارقة، حرص الغرفة على اختيار محاور المؤتمر وعناوين جلساته بعناية وبما ينسجم مع واقع سوق العمل في دول مجلس التعاون، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ومحاولة استقراء التحديات، بما يساعد على تفاديها أو إيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يخدم المصلحة العليا لمجتمعات الخليج واقتصاد الدولة، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد تنظيم ندوة حوارية يشارك فيها نخبة من صناع القرار على مستوى دول المجلس.