الناصر: طرح «أرامكو» محلياً ومستعدون لإدراج دولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس، إن الطرح العام الأوّلي المحلي لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة سيكون إدراجاً أوّلياً، لكن الشركة مستعدة أيضاً لطرح دولي.

ونقل الناصر في حديثه للصحفيين عن وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله إن الطرح العام الأوّلي سيتم «قريباً جداً»، لكنه أضاف أن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة.

وتابع خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي: «قلنا دوماً إن أرامكو مستعدة وقتما يتخذ المساهم قرار الإدراج، وكما سمعتم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز أمس فإنه سيكون قريباً جداً، لذا نحن مستعدون.. هذه هي الخلاصة».

كانت مصادر مطلعة قالت الاثنين، إن المملكة تخطط لإدراج تدريجي لأرامكو في بورصة الرياض، في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في العملية وتضع اللمسات النهائية على الأدوار التي ستضطلع بها البنوك في طرح أكبر شركة نفط في العالم.

ورحب الناصر بتعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة، في وقت سابق من الشهر الجاري رئيساً لمجلس إدارة أرامكو، قائلاً إنه يثري المجلس بخبرته في القطاع المالي. (رويترز)