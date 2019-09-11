«هواوي» تطلق مجموعة جديدة لحلول الطاقة

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طرحت هواوي مجموعة من حلول الطاقة المبتكرة التي تعتمد على شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للطاقة 2019، تحت عنوان «الابتكار يغير ملامح صناعة الطاقة».

وتعاونت هواوي مع أكثر من 70 وزيراً للطاقة، و500 رئيس تنفيذي في شركات الطاقة، وعدد كبير من الشركاء من أكثر من 150 دولة لعرض الرؤية المتمثلة في دفع مسيرة تطوير الطاقة المستدامة عبر الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما شاركت هواوي رؤاها حول شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتقنيات المبتكرة الأخرى، ودور هذه التقنيات في إعادة تشكيل قطاع الطاقة. وقال جي شيانج، المدير العام لإدارة أعمال الطاقة في مجموعة أعمال هواوي «إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات بشركة هواوي: لا غنى لنا عن الاتصال فائق الأداء، وإمكانات الحوسبة الفائقة، والسعات التخزينية الضخمة لبناء عالم ذكي متصل بالكامل.