استراتيجية طموحة تعزز كفاءة الطاقة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس عن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم الإعلان عن الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي عقدته دائرة الطاقة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة قضايا العرض والطلب من خلال تبني نهج شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ 9 برامج يُعوَّل عليها بشكل كبير لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030 مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس للعام 2013.

وباستخدام نهج تنازلي لتحديد أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة، تم تحديد أهداف خفض الاستهلاك هذه بناءً على سيناريو الطلب المعتاد المتوقع لعام 2013 حتى العام 2030، إضافة إلى نهج تصاعدي لتقييم الإنجازات والوفورات المتوقعة من البرنامج وصولاً للأهداف المرجوة.

مع توقّع ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل مطرد في أبوظبي خلال العقد المقبل وارتفاع معدلات الاستهلاك بنسبة 1,4% سنوياً حتى عام 2035، تشكّل كفاءة الطاقة والحفاظ عليها حلولاً رئيسية للمخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة وقضايا التغير المناخي. وفي ما يتعلق بأبوظبي تحديداً، أدى النمو السكاني والاقتصادي المتزايدين إلى ارتفاع مستوى الطلب على الطاقة في الإمارة بمعدل 8,33% سنوياً بين عامي 2007 و2017، حيث كان لتنامي أنشطة القطاعين الصناعي والتجاري، وزيادة الصادرات المحلية دور كبير في ذلك، الأمر الذي يجعل تحسين الطلب على منظومة الطاقة وترشيد استهلاكها من أهم الأولويات.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر: أدركت قيادة أبوظبي الرشيدة حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الإمارة، وبادرت إلى وضع الإجراءات اللازمة لتنويع مزيج إنتاج الطاقة ودعم كفاءتها في خطة أبوظبي 2030، وذلك بهدف إقامة منظومة طاقة موثوقة، آمنة، ومستدامة في المستقبل. لقد عكفت العديد من مؤسسات الإمارة خلال العقد الماضي على إطلاق مبادرات واعدة بهذا الخصوص، ولكن الجديد في استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 هو نهجها المتكامل الفريد الذي يربط جميع العناصر ضمن برنامج متسق لتعزيز كفاءة الطاقة مع تعزيز دور الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للوصول للأهداف المرجوة.

وأردف قائلاً: يمثل إطلاق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 خلال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين فرصة رائعة لاستعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها أبوظبي لقيادة عملية التحول نحو منظومة آمنة وموثوقة ومستدامة للطاقة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي والأجندة الوطنية الإماراتية الداعمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تصبو إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. والأهم من ذلك كله، أنشأنا لجنة مختصة بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في أبوظبي لضمان شراكة فاعلة وقائمة على التشاور مع الشركاء ذوي العلاقة والداعمين للاستراتيجية. وتمكّنا معاً من تصميم برنامج لكفاءة الطاقة يركز على تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.

وتتضمن هذه البرامج التسعة: إعادة تأهيل المباني؛ والاستجابة للطلب؛ وكفاءة استخدام وإعادة استخدام المياه؛ وتنظيم المباني؛ وإنارة الطرق؛ وتبريد المناطق؛ وتحسين معايير وكفاءة الاجهزة.

وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: استشرفت القيادة الرشيدة منذ عام 2010 التحديات الناجمة عن التوسع الحضري المتزايد لاسيما الجانب المتعلق باستهلاك الطاقة والمياه، حيث أطلقت برنامج «استدامة» وهو أول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط يتناسب مع طبيعة المنطقة ويهدف من خلال نظام تقييم بدرجات اللؤلؤ إلى تنظيم المباني في مختلف مراحل تصميمها وبنائها وتشغيلها ما ساهم وسيساهم في السنوات المقبلة في توفير المياه والطاقة وبنسب مجدية تصل إلى 45% من استهلاك المياه و 55% من استهلاك الطاقة.

كما تعمل الدائرة والبلديات من خلال مشروع «إنارة الطرق» وهو أحد أبرز مشاريع البنية التحتية المستدامة، على استبدال الإنارة التقليدية بإنارة ذكية في شوارع الإمارة بحيث سيساهم بتخفيض 60% خلال ال 20 سنة المقبلة من الطلب المتوقع على الطاقة لإنارة الشوارع والمناطق العامّة. وقال الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: تتمحور رؤيتنا في المجلس حول تعزيز مسيرة الارتقاء بالبنية التحتية للجو​دة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، الأمر الذي سنحرص على تحقيقه عبر المساهمة في استراتيجية الإمارة لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة عبر حزمة من برامج مطابقة المنتجات والأفراد.

وأكد محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة أن البرامج التسعة المشمولة باستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030؛ تهدف إلى تحسين سلوكيات الاستهلاك للمستخدمين النهائيين في سبيل ترشيد استهلاك الطاقة.



تعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية في الابتكار والتطوير



أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية أمس، عن توقيعهما اتفاقية تعاون واسعة النطاق لدعم قدرات الدائرة في مجال تحليل السياسات، وتصميم وتطبيق إطار عملها التنظيمي، وتعزيز إمكاناتها في مجالات الابتكار والبحث والتطوير على مستوى قطاع الطاقة في الإمارة.

ومن المتوقع لاتفاقية التعاون أن توفر مدخلاً إلى البرامج البحثية لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية والتي من شأنها خدمة توجهات وأعمال الدائرة بصورة مباشرة، يشمل ذلك تزويد الدائرة بالمعلومات الهامة والموضوعية لتعزيز قدرتها على صياغة السياسات الخاصة بتصميم السوق وسياسات التجارة والمنافسة في السوق، وسياسات الطاقة المتجددة ومزيج الطاقة، وتكامل النظم، وكفاءة الاستهلاك، والبيانات الاستشرافية ودعم السياسات، والتكنولوجيا والابتكار.

وقال محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: نحن وتوفر لنا العلاقة مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية منصة مهمة لتوسيع قدراتنا في مجال البحث والتطوير، وتوظيفها لخدمة شركائنا وأصحاب المصلحة في القطاع.