الأسواق العالمية تحت ضغط مخاوف النمو وترقب «الفائدة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت مخاوف ضعف نمو الاقتصاد العالمي الضغط على مؤشرات الأسهم العالمية، حيث أججت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تشير إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم قلق المستثمرين بشأن حدوث ركود اقتصادي عالمي.

في بورصة نيويورك، هبطت مؤشرات «وول ستريت» أمس الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا ومع ترقب اجتماعات البنوك المركزية، حيث قاد قطاع التكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية، مع تراجع أسهم أمازون ونتفليكس وألفابت، نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين أشارت إلى تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يعزز المخاوف بشأن ركود عالمي.

كما هبط سهم «فورد موتور» بنسبة تجاوزت 4% بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة إلى الدرجة غير الاستثمارية «الخردة» ويترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية حيث يبدأها المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، على أن يجتمع الفيدرالي الأسبوع المقبل وسط توقعات كبيرة بخفض معدلات الفائدة.

وفي التطورات التجارية، دعا المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إلى الصبر في المحادثات بين الصين والولايات المتحدة حتى تأتي بنتيجة جيدة.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 116 نقطة، تمثل 0.43% ليصل إلى 26799 نقطة، كما تراجع «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.3% إلى 2969 نقطة، وهبط «ناسداك» بنسبة 0.5% مسجلاً 8046 نقطة.

وفي القارة العجوز، انخفضت أيضاً الأسهم الأوروبية أمس مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يبحث فيه السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتسببت بيانات ضعيفة للمصانع من الصين أظهرت تراجع الأسعار في أغسطس/‏‏ آب بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات في صدمة لمعنويات المستثمرين الفاترة بالفعل بسبب إغلاق ضعيف لوول ستريت خلال الليل.

ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية «ستوكس 600» 0.2% وواصل خسائره ليوم ثان، وتراجع المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر ببيانات الصين 0.1% بينما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% قبيل تقرير الوظائف عن يوليو/‏‏ تموز المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة.

وفي اليابان، لامس المؤشر نيكاي القياسي أعلى مستوى في ستة أسابيع في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الثلاثاء، وصعدت أسهم شركات التصدير بفضل هبوط الين.

وأنهى المؤشر تداولاته أمس مرتفعاً 0.35% إلى 21392.10 نقطة بعدما لامس 21438.35 نقطة، وهو الأعلى منذ الأول من أغسطس/‏‏ آب. وارتفع 161 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 64 سهماً.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات المصدرة مع هبوط الين لأقل مستوى منذ أوائل أغسطس/‏‏ آب مقابل الدولار.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.44% إلى 1557.99 نقطة. (وكالات)