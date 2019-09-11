8 % من الطائرات عريضة البدن تطير بقطع صنعت بالإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد إسماعيل عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصصة في تصنيع هياكل الطائرات من المواد المركبة، أن نحو 8% من الطائرات عريضة البدن في العالم تطير بقطع وأجزاء صنعت في الإمارات، وتحديداً في مدينة العين بأبوظبي، منوهاً بأن الشركة تخطط للإعلان عن إضافة خطوط إنتاج جديدة، إلى الثلاثة عشر خطاً القائمة حالياً، ولافتاً إلى أنه يجري العمل خلال العام الحالي والمقبل على إنجاز التوسعة الجديدة «ستراتا بلس» في مجمع نبراس العين للطيران، لإنتاج المثبت العمودي لطائرات «بوينج 787 دريملاينر»، متوقعاً الانتهاء من التوسعة بنهاية العام الجاري، على أن تُصدر أول شحنة إلى شركة بوينج بنهاية العام المقبل.

وقال، في تصريحات على هامش قمة التصنيع والتجارة المستقبلية أمس: «بلغ عدد الشحنات التي صدرتها الشركة منذ بداية إطلاقها حتى الآن 3500 شحنة تضم أكثر 52 ألف قطعة من أجزاء الطائرات.