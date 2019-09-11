«سيدات أعمال أبوظبي» يفتتح «بازار مبدعة» في العين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال 2019، تحت شعار مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير، «استشراف، ابتكار، تحول رقمي، البلوك تشين، ذكاء اصطناعي» افتتحت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، فعاليات معرض «بازار مبدعة الثاني»، الذي نظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي فرع العين في «بوادي مول» بمدينة العين، وتمتد فعالياته وأعماله حتى 14 سبتمبر 2019.

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