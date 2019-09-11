تفاهم بين «براكة الأولى» و«كيبكو» لتطوير «نموذج براكة»

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أعلنت شركة «براكة الأولى»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»؛ لتحديد أطر التعاون بين الشركتين في مشاريع الطاقة النووية السلمية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من: ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة «براكة الأولى»؛ وجونغ كاب كيم، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من «مؤتمر الطاقة العالمي»، بحضور سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وتشيونغ سونغ إيل، نائب وزير قطاع التجارة والطاقة الكوري.

وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى تحديد إطار عمل شامل لاستكشاف أوجه التعاون بين الشركتين لتطوير «نموذج براكة»، الذي يهدف إلى استشراف الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة للطاقة النووية. ويشمل إطار التعاون بين الشركتين، مجموعة واسعة من المجالات المتمثلة في الاستثمار والتمويل، وإجراءات الترخيص والحماية، وأنشطة التشغيل والصيانة، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال الطاقة النووية. ويمكن أن يشمل أيضاً إدارة دورة الوقود النووي، وتوطين وتطوير البنى التحتية الخاصة بالطاقة النووية.

وقال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى: «تستكشف مذكرة التفاهم هذه فرص الاستفادة من الخبرات وتجارب العمل المستخلصة من تعاوننا طويل الأمد مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)؛ حيث سيتم التعاون بين شركتينا على تحديد الآفاق المحتملة لدعم إنشاء مشاريع طاقة نووية سلمية في دول أخرى، استناداً إلى المعارف والمهارات الفريدة المكتسبة من مشروع محطات براكة للطاقة النووية السليمة، خلال عملية تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي».

وأضاف الناصري: «ستتيح مذكرة التفاهم الفرصة أمام فرق العمل لدينا لاستكشاف كافة الجوانب المرتبطة ببرامج الطاقة النووية، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية، وتطوير الكفاءات البشرية، وإرساء خطط التمويل وسلاسل التوريد. كما ستسهم هذه المذكرة في تعزيز أواصر التعاون المستمر بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في هذا القطاع الحيوي والمهم».

وقال جونغ كاب كيم، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»: تعد مذكرة التفاهم هذه نتيجة الثقة المتبادلة الناتجة عن التعاون الوثيق بين الإمارات وكوريا الجنوبية خلال تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية. ونحن الآن نمضي قدماً في تبادل الخبرات والتجارب، وحشد قوانا من أجل استكشاف فرص التعاون لدعم مشاريع الطاقة النووية حول العالم.

وتعمل مذكرة التفاهم هذه على توسيع نطاق الميثاق الذي تم توقيعه مسبقاً للتعاون المشترك في مجال الأعمال بين شركتي «براكة الأولى»، الجهة المكلفة بإدارة الجوانب التجارية والمالية لمشروع محطات براكة، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، إلى جانب تعزيز أواصر التعاون في دورة الأعمال المرتبطة بالقطاع النووي، بدءاً من مرحلة التخطيط، مروراً بمرحلة الإنشاء ووصولاً إلى مرحلة التشغيل.