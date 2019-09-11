«تعاونية الاتحاد» تبدأ تنفيذ مركزين تجاريين بقيمة 82 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت «تعاونية الاتحاد» أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة من خلال قطاع العقارات والمشاريع، عن البدء بتنفيذ مشروعي مركزين تجاريين بكلفة نحو 82 مليون درهم في كل من منطقتي البدع (الجميرا) والبرشاء الثالثة شارع حصة، يأتي ذلك في إطار سعي التعاونية لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية وهو هدف التوسع والانتشار لتوفير مراكز تجارية عصرية ذات مواصفات عالمية تتيح للمتسوقين تجربة تسوق فريدة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مع شركة الشعفار للهندسة المدنية لتنفيذ المشروعين، وقع الاتفاقية عن تعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي، وعن شركة الشعفار علي بن عبد الله الشعفار رئيس مجموعة الشعفار للاستثمار بحضور المهندسة مدية المري مدير قطاع العقارات والمشاريع في التعاونية وسيف بن علي الشعفار الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار الهندسية وعدد من المديرين من كلا الجانبين.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي «انتقلت «تعاونية الاتحاد» من مرحلة بناء الفروع إلى بناء المراكز التجارية من منطلق تحقيق أعلى مستويات الفائدة للمساهمين وتقديم أفضل العروض بأسعار تنافسية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاونية تعتزم خلال السنوات المقبلة التوسع والانتشار لإمارات أخرى والتي منها العاصمة أبوظبي ومدينة العين ومن ثم إلى الإمارات الأخرى».

وقال علي بن عبد الله الشعفار: «سعداء للتعامل مع «تعاونية الاتحاد» لبناء مركزين تجاريين في إمارة دبي، مشيراً إلى أن التعامل مع التعاونية يعتبر رصيداً إضافياً للمؤسستين سواء في مجال الإنشاءات أو مجال تجارة التجزئة وفي مسيرتنا المهنية لتعاملنا مع أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مضيفاً أن الشركة ستراعي في المشروعين الجديدين تطبيق أفضل أساليب البناء الحديثة في الاستدامة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك من خلال خبرتها الكبيرة في مجال المقاولات والإنشاءات ما يمكنها تنفيذ المشاريع على أكمل وجه ضمن الإطار الزمني المحدد».

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي: «إن المشروع الأول الواقع في منطقة البدع في دبي، مكون من سردابين وأرضي وطابق أول بتكلفة 40 مليون و39 ألف درهم بمساحة بناء إجمالية تبلغ 105,970 قدماً مربعة . أما مشروع منطقة البرشاء الثالثة (شارع حصة) فهو عبارة عن مركز تجاري مكون من سرداب وأرضي وميزانين وأول في منطقة البرشاء الثالثة (شارع حصة) بتكلفة إجمالية نحو 42 مليوناً و36 ألف درهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن عدد المشاريع قيد الإجراء في التعاونية بلغ 20 مشروعاً بتكلفةإجمالية لا تقل عن 2.5 مليار درهم.