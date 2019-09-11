شكرا لقرائتكم خبر عن «وصل» تستدرج عروض واجهة بحرية جديدة في جميرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قالت «ميد» إن شركة وصل للعقارات دعت مقاولين لتقديم عروضهم لإنشاء فندق يقع على جزيرة قبالة شواطئ جميرا، حيث أشارت المجلة إلى أن مشروع الواجهة البحرية الذي ستبلغ مساحته 105 آلاف متر مربع، سيتضمن 3 عقارات هي فندق ومساكن «ام جي ام»، إضافة إلى فندق «بالاجيو»، وسيبلغ إجمالي عدد الغرف 1000 غرفة إضافة إلى 10 فلل.

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