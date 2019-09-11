25 شركة كورية جنوبية تعرض مشاريعها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تشارك 25 شركة في جناح كوريا الجنوبية ب«معرض الطاقة العالمي» بأبوظبي؛ عبر عرض التكنولوجيا المتميزة الحديثة، والانتقال من النظم التقليدية إلى الأنظمة المتطورة، والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومشاركة حضور وزوار المعرض بالشركات الكورية الرائدة في مجال الطاقة.

وتعرض شركة «اس كيه للاتصالات والطاقة» تكنولوجيا جديدة متأثرة بالتقنيات الحديثة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المتعلق بالطاقة عبر المعلومات التي يتم استخدامها في تشغيل المرفق، وتوليد الطاقة، وبيانات تبادل الطاقة التي تحسن من دورة الطاقة بأكملها من الإنتاج والاستهلاك إلى التوزيع، إضافة إلى منصات تحليل البيانات الضخمة القائمة على تعلم الآلة التي تقلل التكاليف، وتقود الصناعة إلى منتجات صديقة للبيئة.

فيما تعرض شركة «كيبكو» الروبوبت الآلي الذي يراقب درجات الحرارة في محطات توليد الطاقة وبيرمات البترول في البحر والبر عبر أشعة أكس ويتدخل على الفور عند ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي للخطورة عبر إطلاق صافرات الإنذار وكميات كبيرة من الماء بشكل دقيق على مكان الحريق.

كما أن هناك محطات تعمل بالطاقة الشمسية؛ حيث توفر نحو 50 % من استهلاك الطاقة.

وتعرض شركة كينوك للوقود مشاريعها البالغة 30 مشروعاً في 17 دولة عبر العالم.

كما تعرض شركة دوسان مشاريعها فيما يخص محطات تحلية مياه البحر.