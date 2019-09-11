«اقتصادية الشارقة» و«دبي الذكية» توقعان اتفاقية بالتوقيع الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع «دبي الذكية»، وقد تم توقيع الاتفاقية عن بعد بين الجهتين عبر منصة الهوية الرقمية«UAE Pass» باستخدام تقنية التوقيع الرقمي حيث تهدف هذه المذكرة إلى توثيق التفاهم المشترك بين الطرفين لخدمة المتعاملين والمستثمرين وكافة أفراد المجتمع. تنص الاتفاقية على توفير الدعم والاستجابة لجميع الطلبات المختصة باستدامة منصة الهوية الرقمية وفق أولويات ومعايير متفق عليها بين الطرفين.

وقع الاتفاقية كل من سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، حيث يعد استخدام خاصية التوقيع الرقمي الأول من نوعه على نطاق الدوائر الحكومية في الشارقة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن توقيع الاتفاقية بين الدائرة ومؤسسة حكومة دبي الذكية يأتي لتوفير الدعم الفني للخدمات التي تقدمها الدائرة للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان الحصول على نتائج عالية الجودة، بما يديم مسيرة التميز والريادة في الإمارة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد خطوة إضافية في استراتيجية الدائرة الرامية إلى ضمان استدامة الأداء العالي للخدمات التي توفرها الدائرة للمؤسسات والجهات المتعاونة معنا وللأفراد والمستثمرين، لتتيح استمرارية العمل وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة.

وأكد حرص «اقتصادية الشارقة» على إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين المحلي والاتحادي بالدولة في مجالات مختلفة ولاسيما في تطوير مجالات الخدمات الرقمية وتبادل الخبرات، نحو تحقيق الريادة العالمية.

وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية إن دبي الذكية تفتح الأبواب لتعميم تجربتها الناجحة التي باتت تلفت أنظار العالم، ويسعدنا التعاون وتعزيز الجهد المشترك بين كافة المؤسسات في الإمارات، واستغلال كافة الإمكانات المتاحة وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بخدمات المؤسسات لتصبح أكثر تقنية وذكاء، فنحن نعتمد نهجاً سريعاً وتشاركياً في التحوّل الذكي.

وأضاف لوتاه أن هذه الاتفاقية تشكل إضافة مهمة للطرفين لتوطيد أطر التعاون بمجال تطبيق الخدمات الذكية، التي تساهم في رفع مستوى الخدمة بين المؤسسات والأفراد، وتقديم تجارب استثنائية للناس، والاستفادة من خبرات دبي الذكية الثرية سواء بالمعلومات أو التدريب، إلى جانب إتاحة الخدمات للمتعاملين بطريقة أكثر سهولة وسلاسة عبر خدمة «الهوية الرقمية».