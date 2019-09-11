شكرا لقرائتكم خبر عن «حرة عجمان» تشارك في معرض الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” بهدف استقطاب الشركات العاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي، شاركت منطقة عجمان الحرة بمعرض الذكاء الاصطناعي 2019، والذي استضافته جامعة عجمان، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من أصحاب القرار وممثلي الشركات الرائدة. شارك في الفعالية التي عقدت بجامعة عجمان كل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.

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