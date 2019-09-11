استمرار هبوط التضخم

الموجز
تراجع معدل التضخم السنوي وذلك للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، حيث سجل أقل مستوياته في المدن خلال أكثر من 6 سنوات ونصف.
ووفقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أصدره اليوم الثلاثاء، سجل معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.
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