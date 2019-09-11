شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 22.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.582 مليار جنيه.

سبيد ميديكالاشترى المساهم شريف علاء الزيات، 13 مليون سهم بشركة سبيد ميديكال خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بالبورصة المصرية، بسعر 1.094 جنيه ليصل إجمالى الصفقة 14.2 مليون جنيه، لترتفع حصته من 4.99% إلى 10%. سبيد ميديكالاشترى المساهم شريف علاء الزيات، 13 مليون سهم بشركة سبيد ميديكال خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بالبورصة المصرية، بسعر 1.094 جنيه ليصل إجمالى الصفقة 14.2 مليون جنيه، لترتفع حصته من 4.99% إلى 10%.

وبحسب إفصاحات شركة سبيد ميديكال للبورصة، خفض المساهمين طارق محمد القيعى، محمود لاشين، حازم الفار، حصتهم بالشركة من 6.032% إلى 5.509% للأول، 38.327% إلى 35.801 % للثانى، 15.063% إلى 13.882% للثالث، وتم تنفيذ الصفقات من خلال شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.



اكتتابقررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، أن يكون سعر الفتح للحق فى الاكتتاب للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة فى أول يوم تداول هو 0.030 جنيه للحق، على أن يدرج بالقائمة الخاصة بالأوراق المالية التى يطبق عليها وحدة المزايدة واحد على الألف من الجنيه. اكتتابقررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، أن يكون سعر الفتح للحق فى الاكتتاب للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة فى أول يوم تداول هو 0.030 جنيه للحق، على أن يدرج بالقائمة الخاصة بالأوراق المالية التى يطبق عليها وحدة المزايدة واحد على الألف من الجنيه.

وحددت اللجنة، أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعرى المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول، وأن تكون القيمة التى تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلا خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 10 سبتمبر، وهى التى يتداول فيها السهم الأصلى غير محمل بالحق ولا يتداول الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى 30000 جنيه، وخلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، وهى الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال الحق منفصلا 807.17 جنيه، وتكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى 28385.65 جنيه.

كما حددت أنه اعتبارا من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الاقفال بالبورصة.



إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى اودن للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، ايديتا للصناعات الغذائية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

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البورصة تخسر 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 22.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.582 مليار جنيه، وذلك بعد شطب شركة جلوبال تليكوم أمس والتى يتجاوز رأس مالها 20 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 22.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.582 مليار جنيه، وذلك بعد شطب شركة جلوبال تليكوم أمس والتى يتجاوز رأس مالها 20 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125.8 مليون ورقة مالية بقيمة 711 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 10.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.7 مليون جنيه، 234 ألف جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 18200 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 46 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.