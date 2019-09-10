شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقلص مكاسبه..والخام الأمريكي يتراجع أدنى 58 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم حيث تخلى "ويست تكساس" عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق اليوم واتجه نحو التراجع، في حين قلص "برنت" مكاسبه، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي عن حجم مخزون النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم في حين ستصدر القراءة الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 57.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 57.3 دولار.



أما "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 0.3% إلى 62.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.7 دوللار وأقل سعر عند 62.3 دولار.