شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الكندي بعد صدور بيانات قطاع الإسكان الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية في قطاع الإسكان.



واظهرت بيانات ان وتيرة بناء المنازل الجديدة في كندا سجلت 227 ألف وحدة في الشهر الماضي، في حين ارتفعت تصاريح البناء بنسبة 3%.



ياتي ذلك مع ترقب المستثمرين لنتائج جولة المفاوضات التجارية الجديدة بين واشنطن وبكين أوائل أكتوبر/تشرين الأول القادم.

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ومنذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إقالة مستشار الأمن القومي "جون بولتون" من منصبه بسبب ما وصفه من خلافات عميقة بينهما.



من ناحية اخرى، تترقب الأسواق قرارات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الاتحادي في الأسبوعين الجاري والمقبل لتحديد مسار سياستهما النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.25 إلى 0.7611، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7618 وأقل سعر عند 0.7576.