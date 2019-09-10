شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض مع ترقب الكشف عن جوالات "آيفون" الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم مع ترقب في الاوساط العالمية للكشف عن المنتجات الجديدة من الشركة الأمريكية، والتي ستشمل الإعلان عن نسخ جديدة من "آيفون".



وينتظر عشاق "آيفون" الإعلان عن ثلاثة إصدارات من "آيفون" ربما ستحمل اسم "يفون 11" و"آيفون برو" و"آيفون برو ماكس".



وعلاوة على ذلك، ستعلن الشركة الأمريكية عن نسخة جديدة من ساعتها الذكية التي تجذب المزيد من المستهلكين حول العالم.

Advertisements



وتحاول "آبل" تويع مصادر إيراداتها بدلا من الاعتماد فقط على "آيفون" الذي تباطأت مبيعاته في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى مخاوف فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف التي تصنعها الشركة في الصين في إطار الحرب التجارية مع واشنطن.



وسوف ينعقد الحدث السنوي للإعلان عن "آيفون" في مقر "آبل" الجديد بولاية كاليفورنيا تحديدا في قاعة "ستيف جوبز".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جدرينتش بنسبة 0.4% إلى 213.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 214.5 دولار وأقل سعر عند 211.7 دولار.