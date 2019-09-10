شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع بضغط من الترقب الحذر في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع استمرار الترقب الحذر السائد في الأسواق قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والاحتياطي الاتحادي في الأسبوع المقبل.



وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن حوافز نقدية لدعم الاقتصاد بمنطقة اليورو من بينها خفض الفائدة إلى نطاق سالب.

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وعلاوة على ذلك، سيعلن الاحتياطي الاتحادي في الأسبوع المقبل عن قرار معدل الفائدة مع توقعات بخفضها للمرة الثانية هذا العام.



وكان رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" قد أكد على أن الاقتصاد في حالة جيدة وأن سوق العمل لا يزال قويا لكن التضخم يواصل البقاء قرب مستويات منخفضة الأمر الذي يعتبره المحللون بمثابة تلميح لخفض الفائدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 26760 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 8031 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2961 نقطة.