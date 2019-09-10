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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع قبيل مؤتمر هام في إندونيسيا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق لبدائل من مؤتمر هام في إندونيسيا يقلص المخاوف بشأن قرار مرتقب بحظر صادرات المعدن الصناعي.
وبدأ المستثمرون والمهتمون بالنيكل - المستخدم في صناعة الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية - في الوصول إلى المؤتمر الآسيوي للنيكل المنعقد في "جاكرتا".
وتنوي إندونيسيا حظر تصدير النيكل الخام بداية من يناير/كانون الثاني عام 2020 مما ينذر بتراجع المعروض في الأسواق العالمية، ومن ثم ارتفاع الأسعار.
وكشفت بيانات حكومية أن إنتاج الفلبين من النيكل ارتفع بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا 11.31 مليون طن متري بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران.
من ناحية أخرى، تترقب الأسواق نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ستنطلق أوائل الشهر القادم وسط تفاؤل بإمكانية وضع حد لهذا النزاع.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النيكل بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 18027.2 دولار للطن، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17892.5 دولار.
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