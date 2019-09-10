شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوى فى 6 أسابيع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بعد تأكيد وزير الطاقة الجديد فى المملكة العربية السعودية الالتزام بالسياسة النفطية الحالية ،مع استمرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك حتى يحقق السوق توازنا أفضل ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.52$ للبرميل الأعلى منذ 31 تموز/يوليو الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 57.99$، وسجل أدنى مستوي عند 57.85$ ، وصعد خام برنت إلى مستوي 63.28$ للبرميل الأعلى منذ الأول من آب/أغسطس ، من مستوى الافتتاح عند 62.82$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.57$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.5% ،وصعد العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بدعم انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة.

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حل الأمير عبد العزيز ،ابن العاهل السعودي الملك سلمان ،محل خالد الفالح فى وزارة الطاقة يوم الأحد ، وتلك المرة الأولى التي يتم فيها تعيين وزيرا للطاقة من أحد أفراد العائلة المالكة.

وقال عبد العزيز بن سلمان إن السياسة النفطية فى المملكة لن تتغير ،وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا مستمرا ،وأضاف الأمير أن تحالف "أوبك بلس" سيستمر للمدى الطويل.

فمن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلس" يوم الخميس المقبل فى أبو ظبي ،بهدف مناقشة نسب الامتثال للتخفيضات الحالية ،مع دراسة إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لدعم السوق.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث خلال شهر ، وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.