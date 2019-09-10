شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش مستويات الدولار بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، معوضا كامل خسائره التي تكبدها بالأمس ، يأتي هذا الانتعاش بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ذات العائد المرتفع ، عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين".

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 98.46 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.33 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.26 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الاثنين منخفضا بأكثر من 0.1% ، تحت تأثير بيانات أقل من التوقعات عن الوظائف الأمريكية الجديدة خلال آب/أغسطس.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفعل مخاوف ركود الاقتصاد الأكبر بالعالم ، وتزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال هذا العام.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى 1.647% ، والذي يعد أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أسابيع ، مع تحسن شهية المخاطرة فى أسواق الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستفين منوشين" لتلفيزيون فوكس نيوز إن هناك اتفاق مبدئي بشأن حل أزمة الملكية الفكرية مع الصين ،والتي تعتبر أحد أكثر القضايا المثيرة للجدل بين البلدين فى حربهما التجارية الطويلة.

وأضاف منوشين إن هناك "الكثير من التقدم" فى طريق عقد اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين ،وأن الجانب الأمريكي مستعد تماما للتفاوض.