شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أدنى فى أسبوعين بعد التخلي عن 18$ للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعد التخلي عن التداول أعلى الحاجز النفسي عند 18$ للأوقية ، وتحت ضغط انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى مستوي 17.77$ الأدنى منذ 27 آب/أغسطس الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.99$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 18.04$.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.0% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر حزيران/يونيو الماضي.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 1.1% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، فبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، فهناك تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي انتعاش مستويات الدولار الأمريكي استنادا على ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية فئة عشر سنوات لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ، وانحسار مخاوف ركود الاقتصاد الأكبر فى العالم.