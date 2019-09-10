شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهر بفعل ضعف طلب الأصول الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهر ، بفعل ضعف طلب الأصول الاستثمارية الآمنة ، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,486.43$ للأونصة الأدنى منذ 13 آب/أغسطس الماضي ، ومستوى الافتتاح 1,498.84$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,499.91$.

على صعيد تعاملات الأمس فقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع تحسن شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات عند 1,557.01$ للأونصة.

انحسرت مؤخرا مخاوف تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد إعلان الأسبوع الماضي عن جولة جديدة من المحادثات تجمع مسؤولي البلدين فى العاصمة الأمريكية واشنطن أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" لتليفزيون فوكس نيوز إن هناك "الكثير من التقدم" فى طريق عقد اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين ،وأن الجانب الأمريكي مستعد تماما للتفاوض.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش بدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية فئة عشر سنوات لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ،وانحسار مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 7.33 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 882.42 طن متري.

ويعد انخفاض الأمس هو الأكبر منذ يوم 13 آب/أغسطس الماضي، والثاني خلال الثلاثة أيام الأخيرة، ليبتعد الإجمالي عن مستوي 895.9 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.