شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 6 أسابيع بعد تأكيد السعودية الالتزام بسياسة الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بعد تأكيد وزير الطاقة الجديد فى المملكة العربية السعودية الالتزام بالسياسة النفطية الحالية ،مع استمرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك حتى يحقق السوق توازنا أفضل.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.35$ للبرميل الأعلى منذ 31 تموز/يوليو الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 57.99$، وسجل أدنى مستوي عند 57.85$ ، وصعد خام برنت إلى مستوي 63.10$ للبرميل الأعلى منذ الأول من آب/أغسطس ، من مستوى الافتتاح عند 62.82$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.57$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.5% ،وصعد العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بدعم انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة.

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حل الأمير عبد العزيز ،ابن العاهل السعودي الملك سلمان ،محل خالد الفالح فى وزارة الطاقة يوم الأحد ، وتلك المرة الأولى التي يتم فيها تعيين وزيرا للطاقة من أحد أفراد العائلة المالكة.

وقال عبد العزيز بن سلمان إن السياسة النفطية فى المملكة لن تتغير ،وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا مستمرا ،وأضاف الأمير أن تحالف "أوبك بلس" سيستمر للمدى الطويل.

فمن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلس" يوم الخميس المقبل فى أبو ظبي ،بهدف مناقشة نسب الامتثال للتخفيضات الحالية ،مع دراسة إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لدعم السوق.