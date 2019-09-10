شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل تباطؤ مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية بالعالم ،وهو ما يوضحه تراجع نسبة هيمنة العملة على تعاملات سوق التشفير من المستوي القياسي خلال عامين و نصف.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 84$ بما يعادل نسبة 0.8% إلى 10,233$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,317$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,390$.

فقدت أكبر العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" بالأمس نسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 10,060$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 264 مليار$ ،مع تراجع هامشي فى معظم أسعار معظم الرئيسية فى السوق.

البتكوين فى طريقه حاليا للتخلي عن التداول فوق مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ،بفعل تباطؤ مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم ،والتي تتضح حاليا مع تراجع نسبة هيمنة العملة على تعاملات سوق التشفير من المستوي قياسي خلال عامين ونصف.

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بلغت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات يوم الثلاثاء نحو 69.5% لتنزل مجددا دون 70% ، مبتعدة قليلا عن مستواها القياسي فى عامين ونصف عند 71.25% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى ما يبدو أن المشاركون فى السوق غير متحمسين قبل بدء تداول العقود الآجلة للبتكوين فى بورصة Bakkt ، بالرغم من أن الاستعدادات تسير على الطريق الصحيح ، قبل التداول الرسمي فى 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

فمن خلال المقارنة مع نفس الظروف المشبهة ،فقبل بدء تداول العقود الآجلة لمجموعة CME فى نهاية عام 2017 ،كان هناك حماسا شديد وطلبا كبيرا ، دفع أسعار البتكوين لتسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20,000$.

ويرجح الخبراء إنه بعد إطلاق التداول الرسمي فى بورصة Bakkt سيحاول كلا من الثيران والدببة إثبات تفوقهم ،الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التقلب فى الأسعار وحركة الاتجاه.

من ناحية أخرى ، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جاي كلايتون" إنه على الرغم من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لمعالجة المخاوف التنظيمية إزاء صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ،غير إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام بيه.

الجدير بالذكر، إنه من المقرر أن يشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، القرار النهائي من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حول إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF المقدمة من بعض الشركات.