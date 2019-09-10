شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى فى 6 أسابيع قبيل بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بعد بيانات قوية عن النمو الاقتصادي فى المملكة المتحدة ،وعقب تطورات مثيرة حول "بريكست" قبل تعليق أعمال البرلمان البريطاني ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل البريطاني.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.2379$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2344$ ،وسجل أدني مستوى عند 1.2335$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.2384$ ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى المملكة المتحدة.

أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الملكي شهريا بمعدل 0.3% فى تموز/يوليو ،متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.1% ،وسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 0.1% فى حزيران/يونيو ، وسجلت بيانات أخرى ارتفاعا غير متوقعا فى مخرجات القطاعات الصناعية البريطانية خلال تموز/يوليو.

رفض مجلس العموم البريطاني مقترحا من رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل تعليق أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع تنتهي فى 14 تشرين الأول/أكتوبر القادم ،أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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لم تحصل المذكرة التي تقدمت بها الحكومة لإعلان الانتخابات إلا على 293 صوتا ،وهو عدد أقل من أغلبية الثلثين الضرورية لإقرارها ، فى صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سددها البرلمان لرئيس الوزراء فى غضون أسبوع واحد.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد صدقت يوم الاثنين على نص تشريعي ليصبح قانونا ساريا ، يلزم القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر ،إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بروكسيل قبل موعدة المغادرة فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث من هذا العام ، إيجابية البيانات سوف توسع من مكاسب الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات.

بحلول الساعة 08:30 جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر آب/أغسطس المتوقع ارتفاع بنحو 29.3 ألف من ارتفاع بنحو 28.0 ألف فى تموز/يوليو.

ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر تموز/يوليو المتوقع نفس القراءة السابقة عند مستوي 3.9% ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية فى تموز/يوليو المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.7% بنفس القراءة السابقة.