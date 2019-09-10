شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار للأعلى له في ستة أسابيع أمام الين في ظلال ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موضحاً الأعلى له منذ الثاني من آب/أغسطس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 107.36 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.24، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 107.50، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 107.18.

Advertisements

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 37.1% مقابل 33.0% في تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.31 مليون مقابل 7.35 مليون في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت الجمعة الماضية استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية آنذاك تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 130 ألف وظيفة مضافة مقابل 159 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى 163 ألف وظيفة مضافة.