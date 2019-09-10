شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين بأكثر من 2% للأعلى لها في أسبوعين لتعكس استأنف ارتدادها من الأدنى لها في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الاثنان بالمائة أو بقرابة 1.8$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي موضحة استأنف مسيرات الأسبوع الماضي في تحقيق المكاسب ضمن عمليات تصحيحية للخسائر التي تكبدتها مؤخراً في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس الماضي بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:59 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.55% إلى مستويات 71.90$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 70.08$ والتي تعد أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم، بينما حققت أعلى مستوى لها منذ 27 من آب/أغسطس الماضي عند 73.10$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.54$ مليار.

هذا تحقق اللايتكوين حالياً مكاسب أسبوعية بقرابة 2% بعد أن محت خسائر مطلع هذا الأسبوع، مستكملة بذلك مسيرات الأسبوع الماضي الذي حققت خلاله مكاسب بقرابة 6% لتعكس أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع وتنهي أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها منذ في أكثر من عامين ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في مطلع الشهر الماضي.

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كما تحقق اللايتكوين أيضا حالياً مكاسب شهرية بأكثر من 11% ضمن عمليات تصحيحية بعد أن تكبدت في آب/أغسطس خسائر بقرابة 35% موضحة أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وثاني خسائر شهرية لها على التوالي مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية ثلاثة أضعاف في مطلع العام.

ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مع نهاية الأسبوع الماضي إفادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في الحدث الذي استضافه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ الجمعة الماضية، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينظر في إصدار عملية رقمية، معرباً عن كون المخاطر الأمنية للعملات الرقمية مرتفعة، ومضيفاً أنه من غير المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار عملة رقمية مشفرة في إي وقت قريب.