شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة للجلسة الرابعة على التوالي للأدنى لها في أسبوعين مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في ستة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة لما دون 18$ للأونصة خلال الجلسة الآسيوية مع ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ 30 من أيلول/سبتمبر 2016 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت عقود الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.95% لتتداول حالياً عند 17.92$ للأونصة موضحة الأدنى لها منذ 27 من آب/أغسطس مقارنة مع الافتتاحية عند 18.09$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.17$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 98.36 مقارنة بالافتتاحية عند 98.33.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 2.8% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين اتساع الانكماش إلى 0.8% مقابل 0.3%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.31 مليون مقابل 7.35 مليون في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت الجمعة الماضية استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي متوافقة مع التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية آنذاك تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 130 ألف وظيفة مضافة مقابل 159 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى 163 ألف وظيفة مضافة.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون الإدارة الأمريكية تفكر في القيام بتخفيضات ضريبية جديدة خلال العام المقبل، مع تطرقه إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاق التجاري مع اليابان قريباً وأن المفاوضات التجارية مع فرنسا لا تزال قائمة، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الاستمرار في فرض رسم جمركية في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

ونوه وزير الخزانة الأمريكي منوشين أيضا أمس الاثنين إلى أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين في حالة كان ذلك الاتفاق في صالح الولايات المتحدة ، مع أفادته بأنه لم يتم بعد ملاحظة تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، مضيفاً أنه لا يوجد سبب يستعدي القول بأن منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ليس مهدداً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب صرح مؤخراً بأن إدارته تدرس التوسع في الخفض الضريبي لاحقاً وأنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي انتقده هو ومحافظ باول مراراً وتكراراً، التحرك بشكل استباقي وخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية، ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 17-18 من أيلول/سبتمبر في واشنطون ومن المتوقع أن تقدم اللجنة على خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي.

ونود الإشارة، لكون تفاقم الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم قد عزز مخاوف المستثمرين مؤخراً حيال وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والصيني وتباعاً الاقتصاد العالمي من جراء تصاعد الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان وعلى رأسهم الصين، إلا أن الإعلان الأسبوع الماضي عن استأنف الولايات المتحدة والصين لمفاوضاتهم التجارية بحلول مطلع الشهر المقبل في واشنطون حد من قلق الأسواق.

ويذكر أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) أعلن الجمعة الماضية أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف بواقع 50 نقطة أساس بدءاً من 16 من أيلول/سبتمبر، مع أعربه عن سعيه للتوسع في الخفض لبعض المصارف لنحو 100 نقطة أساس، موضحاً أن خطته الحالية لتخفيض الاحتياطي الإلزامي ستمر بمرحلتين كل منها بواقع 50 نقطة أساس، وذلك مع الإفادة بأن ذلك الخفض سيوفر سيولة تقدر بنحو 900 مليار يوان صيني.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع لقرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي وسط التوقعات بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي بعد غداً الخميس على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق سالب والإعلان إجراءات توسعية جديدة وعلى الأرجح استأنف سياسات التيسر الكمي لدعم وتيرة النمو لاقتصاديات منطقة اليورو.