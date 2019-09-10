شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 29 من آب/أغسطس الماضي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1045 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1048، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1040، بينما حقق الأعلى له عند 1.1052.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 2.3% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاتها لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.31 مليون مقابل 7.35 مليون في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت الجمعة الماضية استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية آنذاك تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 130 ألف وظيفة مضافة مقابل 159 ألف وظيفة مضافة في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى 163 ألف وظيفة مضافة.