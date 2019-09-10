شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي: طرح أرامكو "قريباً جداً" ومستعدون للاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن الشركة مستعدة للاكتتاب على الفور.

وأكد الناصر في حديث مع الصحفيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي يُعقد في أبوظبي، أن أرامكو مستعدة لطرح أسهم في الأسواق العالمية لاستكمال طرح عام أولي محلي مزمع تم اختياره ليكون إدراجا أوليا لها، وذلك بحسب وكالة رويترز.

ونقل الناصر في حديثه للصحفيين عن وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله إن الطرح العام الأولي سيتم ”قريبا جدا“، لكنه أضاف أن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة السعودية.

وقال ”سيكون الإدراج المحلي إدراجا أوليا، لكننا مستعدون للإدراج في الخارج في مناطق أخرى“.

وكانت هناك توقعات بأن تقوم "أرامكو" باختيار 4 إلى 5 بنوك للقيام بعملية تسويق الاكتتاب كفريق واحد، على أن يتم تعيين عدد أكبر من البنوك للقيام بعملية الاكتتاب.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إن المرحلة الأولى من طرح شركة أرامكو السعودية ستكون هذا العام في "تداول" السعودية. وأضافت الصحيفة أن شركة أرامكو تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين. وذكرت الصحيفة أن أرامكو تميل لطرح أسهمها عالميا في طوكيو.

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وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وحققت شركة أرامكو السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت أرباح أرامكو ووفقا لما نشرته وكالة "بلومبرج" إلى 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وأفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي.

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