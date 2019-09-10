شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" توافق على تجديد تصريح "الصقر للتأمين" لمزاولة نشاط التأمين في المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن استلامها، اليوم الثلاثاء، موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مدة التصريح تمتد لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 20-03-1441 هجري حتى تاريخ 19-03-1444 هجري، وذلك في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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ويعود تحقيق الخسائر خلال بالربع الثاني من 2019 إلى الإرتفاع في صافي المطالبات والمنافع المتكبدة عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 87%.

وارتفع صافي المطالبات المتحملة إلى 87.6 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 46.9 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وارتفع عجز عمليات التأمين- ومنها عائد استثمار حملة الوثائق- 12.8 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل عجز بلغ 3.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق خسائر بلغت 6.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 10.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.