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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المصروفات يهبط بأرباح "أبومعطي للمكتبات" 36% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 35.7% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 0.99 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.54 مليون ريال في الربع الأول في 30 يونيو 2018.
وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى الارتفاع في بند مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف التمويل بالإضافة الى انخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.
كذلك تراجع إجمالي المبيعات إلى 44.3 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 47.7 مليون ريال للربع المُقابل المنتهي في 30 يونيو 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2018.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع المبيعات، وعلى الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية ومصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.
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