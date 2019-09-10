شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي التجاري" يتوصل لاتفاق لبيع معظم أعماله في الهند لصالح بنك "دي سي بي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك "أبوظبي التجاري" عن التوصل إلى اتفاق لبيع أغلبية الأعمال والأنشطة المصرفية التابعة له في الهند لصالح بنك "دي سي بي".

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "دبي المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه عقب إتمام صفقة البيع سيتخارج من عملياته في الهند، شريطة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وبحسب البيان، تضم محفظة البنك التي تم بيعها لصالح "دي سي بي" أصولاً بقيمة 355 مليون درهم والتزامات بقيمة 601 مليون درهم، علماً بأن عملية البيع ستتم بالقيمة الاسمية للمحفظة.

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وتجدر الإشارة إلى أن أرباح البنك تراجعت إلى 2.330 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.332 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2018.

وبلغت المصاريف التشغيلية 2.67 مليار درهم بارتفاع بنسبة 6% نتيجة لمصاريف الاندماج، ومواصلة الاستثمار في التحول للصيرفة الرقمية.

هذا وبلغ إجمالي الأصول 417 مليار درهم بانخفاض بنسبة 2%، وبلغ صافي القروض والسلفيات 251 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة لعمليات السداد من العملاء من الشركات.