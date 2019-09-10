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شكرا لقرائتكم خبر عن "أرابتك القابضة" تنظر في إمكانية توحيد أعمالها مع "تروجان القابضة" في قطاع الإنشاءات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرابتك القابضة، المُدرجة بسوق "دبي" المالي، عن بدء النظر في توحيد أعمالها في قطاع الإنشاءات مع شركة تروجان القابضة، العاملة في قطاع الإنشاءات.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأنه في حال توصلت الشركتان إلى اتفاق في هذا الخصوص بعد مباشرة إجراءات الدراسات الفنية والقانونية والمالية المتقابلة، ستقومان بتوقيع اتفاق مشترك تحدد بموجبه بنود والإجراءات الخاصة لعملية توحيد الأعمال، والذي قد يؤدي لتوقيع صفقة اندماج بينهما.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 57.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 113 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.
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