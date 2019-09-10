شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر المتراكمة لـ "عناية للتأمين" تتجاوز 35% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز نسبة الخسائر المتراكمة 35% من رأس مال الشركة حيث بلغت الخسائر المتراكمة 120 مليون ريال سعودي ما يعادل 40% من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن الخسائر المتراكمة تعود إلى الزيادة في الاحتياطيات الفنية كما أوصى بها الخبير الإكتواري لمواجهة المطالبات المحتملة للوثائق المكتتبة لعام 2018.

وتتوقع الشركة أن أداء أعمال عام 2019 إلى جانب العديد من التصحيحات التشغيلية الأخرى من شأنه أن يساعد على الحد من الخسائر وتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

كذلك يُشار إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وجدير بالذكر أن عناية تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، مُحققة صافي خسائر بلغ 27.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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ويعود تكبد الخسائر بالربع الثاني من 2019 إلى الانخفاض الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وانخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بـ 11.630 مليون ريال بما نسبته 23% إلى 39.043 مليون ريال مُقابل صافي أقساط تأمين بلغت 50.7 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2018.

وارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 39 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أقساط مكتتبة بلغ 36.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وفي المُقابل، سجلت الشركة خسارة من نتائج العمليات التشغيلية بلغت 28.4 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل خسائر تشغيلية بلغت 23.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 45.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 79.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 43.3%.