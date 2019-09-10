شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "التطويرية الغذائية" تُقر زيادة رأس المال بنسبة 100% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الزيادة ستتم من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين من الأرباح المبقاة بما يعادل سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال.

وبحسب البيان، سيرتفع رأس المال من 12.5 مليون ريال إلى 25 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 1.250 مليون سهم، إلى 2.5 مليون سهم بعد الزيادة.

ومن المُقرر أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية بسبب ارتفاع الرسوم والمصاريف الحكومية وزيادة الإيرادات بنسبة 28.16%.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 39.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 31.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.