شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضري" تنتهي من إجراء العرض التقديمي لخطة إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إتمام إجراء العرض التقديمي لخطة إعادة هيكلة الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة تضمن عدة نقاط متضمنة، تطورات ما بعد بلوغ الخسائرالمتراكمة أكثر من نصف راس المال، نبذة عن نظام الإفلاس السعودي بشكل عام، لمحة عن إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، آثار إجراء إعادة التنظيم المالي، وكذلك الخطوات اللاحقة والمشاركة المتوقعة من قبل السادة المساهمين.

وأفادت الشركة، بأنه بعد الانتهاء من تقديم العرض، قام بعض المساهمين بتوجيه عدد من الاستفسارات لمجلس الادارة حول البنود الواردة أعلاه، وقد تم الرد على جميع هذه الاستفسارات من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك بمشاركة ممثل أمين إعادة التنظيم المالي وكلا من ممثل المستشار المالي وممثل المستشار القانوني.

واستهدفت الشركة من هذا الاجتماع إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض العمل الجاد المتخذ في إعادة التنظيم المالي والتأكيد علي أهمية دور المساهمين في هذه العملية. ومن المُقرر أن يستعرض العرض الوضع الحالي لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بما في ذلك دور أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن صدور حُكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

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ويأتي إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- بهدف تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الخضري قد أعلنت، في مايو الماضي، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

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