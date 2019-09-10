شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي" الإماراتي يعتمد مشروع تطوير "الخدمات الإسلامية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي خلال اجتماعه مؤخراً في أبوظبي، مشروع تطوير الخدمات المالية الإسلامية "Islamic finance Project" في الدولة بناء على الرؤية بأن تكون الإمارات مركزا رائدا للخدمات المالية الإسلامية، ويهدف هذا الإطار إلى تحديد عوامل النجاح الرئيسة لتطوير نظام مالي إسلامي شامل ومتكامل.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، يشمل هذا التطوير أنظمة ومعايير احترازية تراعي خصوصيات المالية الإسلامية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتعزيز نظم الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية ومواجهة التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية على صعيد الموارد البشرية والتقنية وأدوات البنية التحتية.

واطلع المجلس، برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، على عرض قدمه فريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشأن تقرير دراسة السعادة والإيجابية في بيئة العمل للمصرف المركزي لسنة 2018، تضمن العرض، منهجية وتصميم الدراسة، النتائج الرئيسة للإيجابية في بيئة العمل، السعادة الوظيفية، التناغم الوظيفي، الولاء الوظيفي والتوازن بين الجنسين.

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ووجه المجلس بتنفيذ برامج ومبادرات عديدة التي من شأنها زيادة نسبة السعادة والإيجابية في بيئة العمل ما ينعكس بدوره على تحسين الأداء والإنتاجية.

كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفية لدى المصرف المركزي التي تتضمن مقترحا بإلغاء نظام مركز المخاطر المصرفية لتصنيف العملاء الأفراد (الأشخاص).

وبهذا التعديل تحصل البنوك وشركات التمويل على البيانات المطلوبة عن عملائها الأفراد من نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مباشرة، واتخذ المجلس القرار اللازم في هذا الشأن.

واطلع المجلس على تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي للربع الثاني لسنة 2019 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء، والذي شمل التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما في ذلك تطورات القطاع المالي والمصرفي والمركز المالي للمصرف المركزي، ووجه المجلس بنشر التقرير بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة.