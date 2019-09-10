شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك للتوزيع" تبحث توزيع أرباح مرحلية للعام الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينظر مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، في توزيع أرباح مرحلية للعام الجاري واعتمادها، خلال اجتماعه الذي يعقد يوم 29 سبتمبر الجاري، بحسب بيان للشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت الجمعية العمومية لشركة "أدنوك للتوزيع" قد وافقت في شهر أبريل الماضي على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، يتم بموجبها توزيع أرباح سنوية عن السنة المالية 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم بواقع 0.1910 درهم للسهم، وتوزيع أرباح سنوية للعام المالي 2020 بواقع 0.2057 درهم للسهم، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتزم المواصلة في توزيع نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر المقبل، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه.