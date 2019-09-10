شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم بالإمارات في يوليو الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معدلات التضخم بدولة الإمارات في يوليو الماضي لتسجل رقما سالبا على المستوى السنوي عند -2.22%، كما سجلت رقما سلبيا على المستوى الشهري عند -0.79%.

وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اطلعت عليه "أخبار اليوم" انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يوليو الماضي إلى 108.97 نقطة مقارنة مع 111.44 نقطة سجلها في يوليو 2018، و109.84 نقطة في يونيو 2019.

Advertisements

وحسب تقرير الهيئة فقد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري نتيجة لتراجع كل من مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.88%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بواقع 0.13%، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بواقع 0.76%، والاتصالات 0.03%، والمطاعم والفنادق 5.32%.

بينما ارتفع على أساس شهري في كل من مجموعات الأغذية والمشروبات 0.27%، والملابس والأحذية 0.26%، وخدمات الصحة 0.01%، والترويج والثقافة 1.68%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بواقع 0.27%، فيما لم يتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري في كل من مجموعة التبغ والتعليم.

وعلى مستوى إمارات الدولة، سجلت إمارة أبوظبي انخفاضاً في مستويات التضخم الشهري بواقع 1.13%، كما انخفض أيضاً في كل من دبي بواقع 0.43% والشارقة 0.67% وعجمان 0.26% وأم القيوين 0.90% ورأس الخيمة 0.73% وأخيراً الفجيرة 0.81%.