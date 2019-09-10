نوفاك يقول للأمير عبد العزيز "ينبغي أن نواصل التعاون"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قالت وزارة الطاقة الروسية في تغريدة يوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن على كلا البلدين مواصلة التعاون.

وأبلغ نوفاك نظيره السعودي خلال اجتماعهما الأول عقب تغييرات في إدارة قطاع النفط بالمملكة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور المملكة في أكتوبر تشرين الأول وأن الزيارة ستكون ”ناجحة ومهمة“.