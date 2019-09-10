قالت وزارة الطاقة الروسية في تغريدة يوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن على كلا البلدين مواصلة التعاون.
وأبلغ نوفاك نظيره السعودي خلال اجتماعهما الأول عقب تغييرات في إدارة قطاع النفط بالمملكة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور المملكة في أكتوبر تشرين الأول وأن الزيارة ستكون ”ناجحة ومهمة“.
كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك يقول للأمير عبد العزيز "ينبغي أن نواصل التعاون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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