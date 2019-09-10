83 % من مستفيدي حساب المواطن في سبتمبر يستوفون معايير الاستحقاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع برنامج حساب المواطن أمس 2.6 مليار ريال مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ليتجاوز بذلك إجمالي الإيداعات خلال الـ22 دفعة حاجز 52.6 مليار ريال.

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وبحسب إحصائية للبرنامج صادرة أمس، بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 ملايين ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر سبتمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد.

وأوضح القحطاني أنه يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة عبر البوابة الالكترونية، وذلك بعد مرور خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي مع الدفعة القادمة.