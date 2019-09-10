مدن تطرح منتجاتها أمام ملتقى الصحة العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

طرحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» منتجاتها وخدماتها، في ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، بالرياض، والذي انطلق أمس ويستمر ثلاثة أيام، وتنظمه وزارة الصحة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ»مدن» بندر الطعيمي، أن «مدن» تشارك في الملتقى والمعرض تحت مظلة مبادرة الهيئة العامة للاستثمار «استثمر في السعودية»، حيث تستهدف التعريف بخدماتها ومنتجاتها المتكاملة، ودعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار الصناعي.

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وأكد أن «مدن» حريصة على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية كإحدى ركائز استراتيجيتها لتمكين الصناعة وتعميق المحتوى المحلي، التي من خلالها تتيح لشركائها الاستفادة القصوى من خدماتها ومنتجاتها، إضافة إلى بناء شراكات جديدة ونقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية.

وأفاد بأن الملتقى يحظى بمشاركة محلية وعالمية واسعة لعرض أفضل التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية والدوائية، مبينا أن 35 مدينة صناعية تشرف عليها «مدن» في مختلف أنحاء المملكة تضم العديد من الصناعات الطبية الدقيقة والمتخصصة، كإحدى مبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما تضم مراكز طبية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى مملوكة للقطاع الخاص كمستشفى حراء العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، ومؤسسة ركائز العلاج الطبية في المدينة الصناعية بمكة المكرمة، وكذلك مجموعة واحة الشفاء الطبي بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وشركة محمد وباسم أبناء ياسين محمد الغدير وشركائهم الصحية في المدينة الصناعية الأولى بالأحساء، إضافة إلى مجمع عيادات إبراهيم عبد الرحمن الصخيبر الطبي في المدينة الصناعية بالخرج، ومجمع خالد راشد الردادي الطبي العام في المدينة الصناعية الثانية بجدة، ومجمع الفارابي الطبي في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وأيضاً مستوصف المانع الطبي في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وبين أن «مدن» وقعت عقد تأجير أرض صناعية بمساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، لصالح شركة أدوية فاركو إنترناشيونال العالمية.