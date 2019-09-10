شركة SAMI تستعرض أنظمة دفاعية متطورة بمركز إكسل لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شاركت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أمس في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI ، الذي يعقد في مركز «إكسل لندن» في الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الحالي، ضمن إطار التزامها بتعزيز صادرات السعودية في قطاع الصناعات العسكرية وتسهيل نقل التقنية إلى المملكة في هذا المجال.

وتستعرض شركة SAMI ضمن مشاركتها في المعرض مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة، التي تغطي وحدات الأعمال الخمس للشركة، وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والالكترونيات الدفاعية.

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وستستكشف الشركة خلال المعرض الذي يمتد على مدار 4 أيام فرصا جديدة لبناء شراكات في قطاع الدفاع، بما يتماشى مع رؤيتها لتطوير تقنيات جديدة محليا، وجذب استثمارات أجنبية إلى المملكة، وتوفير فرص عمل للسعوديين فيها.

كما تشارك في المعرض تحت مظلة شركة SAMI، كل من شركة الالكترونيات المتقدمة AEC، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية التابعتين، للشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وشهد جناح الشركة في اليوم الأول من المعرض زيارة رئيس مجلس إدارة شركة SAMI أحمد الخطيب، ورئيسها التنفيذي الدكتور أندرياس شوير.