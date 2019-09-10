السياحة تبحث مع 5 جهات تعليمية سويسرية تطوير الكوادر الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بحث المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض، مع مسؤولي مجموعة تعليمية سويسرية تضم 5 جهات التعاون في مجال تطوير القدرات البشرية السعودية العاملة في القطاعات السياحية، لزيادة حضورها وإسهامها بنهضة هذا القطاع الذي يعول عليه، لتحقيق نهضة تنموية شاملة تخدم الاقتصاد الوطني.
وعرضت المجموعة السويسرية رغبتها بالإسهام في تطوير الكادر البشري السعودي في المجال السياحي والفندقي، والعمل في المملكة وفق آلية لتطوير الكادر الوطني في قطاعات السياحة والضيافة، من خلال التعاون مع مركز تكامل في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وأبدى الجانب السويسري ترحيبه بمقترح مركز تكامل لبحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون يستفيد منها قطاع التعليم والتدريب السياحي في المملكة سواء الحكومي أو الأهلي.
5 جهات تعليمية سويسرية
- المدرسة السويسرية لإدارة الفنادق
- أكاديمية فنون الطهي السويسرية
- كليات سيزار ريتز
- مدرسة (IHTTI ) لإدارة الفنادق
- معهد مونترو الفندقي
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