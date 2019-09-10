تقنية سلسلة الكتل وتطبيقاتها أولى جلسات مبادرة ديوانية المعرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهلت وزارة المالية أولى جلسات مبادرة «ديوانية المعرفة» في مدينة الرياض، بجلسة نقاشية عن تقنية سلسلة الكتل وتطبيقاتها بحضور عدد من المختصين في القطاعين المالي والاقتصادي.

وخلال افتتاح الجلسة عرض فيلم وثائقي عن تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، فيما أشار رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح إلى أن مبادرة ديوانية المعرفة تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية، لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.

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وبين أن وزارة المالية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن تكون نافذة معرفية لإطلاع المهتمين والمختصين على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.

واستعرض مدير الأبحاث في شركة جارتنر للأبحاث التقنية فابيو تشيسيني مفهوم تقنية Blockchain وأبرز تطبيقاتها، ثم استمع الحضور لعدد من التجارب المحلية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث استعرض تجربة وزارة الداخلية من خلال مبادرة «فرجت»، والهيئة العامة للجمارك، إضافة لتجربة مصرف الراجحي، حيث استعرضت التجارب أهم المبادرات المعتمدة على التقنيات الناشئة، ومنها سلسلة الكتل Blockchain لزيادة الكفاءة وتحسين تجربة المستفيدين.

وشارك الجلسة الحوارية محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ووكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي هشام الحقيل، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية صالح المصيباح، وأدار الجلسة وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان.

وتناولت الجلسة النظرة المستقبلية التقنية التي تعمل مؤسسة النقد عليها، وكيفية تعامل المؤسسة مع التحذيرات الصادرة من وزارة المالية حول العملات الالكترونية والمخاطر التي تنطوي عليها.