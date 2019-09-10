كاوست وأكوا باور تدشنان مركزا لأبحاث تحلية المياه والطاقة الشمسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور »ACWA Power« ، المختصة في مجال التطوير والاستثمار وتشغيل قطاع الطاقة ومحطات التحلية في العالم، لتدشين مركز للتميز في أبحاث تحلية المياه والطاقة الشمسية في الحرم الجامعي.

وأوضح رئيس «كاوست» البروفيسور توني تشان أن المذكرة تهدف للنهوض بالعلوم والتقنية من خلال الأبحاث التعاونية والتعليم، وذلك لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتسخير مرافق الجامعة الرئيسة والكفاءات العالمية، حيث سيجري تطوير تقنيات تحلية المياه

Advertisements

والطاقة الشمسية التي ستدعم اقتصادات الدول في جميع أنحاء العالم، مما يمثل بداية تحالف طويل الأجل في البحث والابتكار بين المؤسستين بهدف وضع المملكة في صدارة التطورات العلمية في مجال تحلية المياه وتقنية الطاقة الشمسية في العالم.

بدوره أشار الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أكوا باور» بادي بادماناثان إلى أن التعاون يسهم في توطيد العلاقات المشتركة مع «كاوست» في إرساء أسس الابتكار والاستكشاف وفتح آفاق جديدة لتحقيق طفرات جديدة في قطاع المياه والطاقة، حيث تشكل مذكرة التفاهم تسخير التقنيات المتقدمة التي ستسهم في تقليص تعريفة الكهرباء والمياه.

وسيركز مركز كاوست - أكوا باور للتميز في أبحاث تحلية المياه والطاقة الشمسية أبحاثه في مراقبة جودة المياه ونمذجة أداء النظم باستخدام العديد من مراكز أبحاث الجامعة مثل مركز أبحاث تحلية وإعادة استخدام المياه «WDRC» ومركز الطاقة الشمسية «KSC» .

كما يقع نطاق عمل الشراكة في مجال صناعة الوقود الحيوي وتطوير أجهزة الاستشعار وتقييمها وعمليات الحد من الترسبات الحيوية وبصمة الكربون في نطاق المركز الجديد الذي يدعو الشركاء الصناعيين الاستراتيجيين والمشاركة في مبادراتهم التي ستسهم كثيرا في التنوع الاقتصادي للمملكة وبقدرات إنتاج عالية التقنية.